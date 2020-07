സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയതിൽ അന്വേഷണം വേണ്ട: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്റെ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തന്നെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ നെറികേടു കാട്ടരുതെന്നു പ്രതിപക്ഷത്തോടായി പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി, രാജി ആവശ്യവും തള്ളി.

കേസിൽപെട്ട സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴാണ് അത്തരം ഒരാൾ ഓഫിസിൽ വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചത്. അതിനപ്പുറമൊരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല.

ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്തുണ്ടാകരുത് എന്നു പ്രതിപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനു പക്ഷേ, നെറികേടു കാട്ടരുത്. ശരിയായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണു നടത്തേണ്ടത്. നടപടികളിലെ പിശകു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാതെ ഭാവനയിൽ ഒരു കാര്യം കെട്ടിച്ചമച്ച് അതിലൂടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പുറത്തുചാടിക്കാമെന്നു വച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല – പിണറായി പറഞ്ഞു.

കേസിൽ സംസ്ഥാനത്തിനു നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. ഏത് അന്വേഷണം വേണമെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു കേന്ദ്രമാണ്; സംസ്ഥാനമല്ല. എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതു നൽകാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നു കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിലുള്ളവർക്കു സ്വർണത്തോടുള്ള കമ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പലരും തയാറാകുന്നുണ്ട്. അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻ ശക്തികളെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കണം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രവുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല – പിണറായി പറഞ്ഞു.

ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവസാന 5 മിനിറ്റ് മാത്രമാണു സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റിവച്ചത്. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകാതെ അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചു.

English Summary: No probe needed regarding removal of secretary says chief minister