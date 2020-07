ഇടുക്കിയിൽ വരുന്നത് ആയിരം കോടിയുടെ പുതിയ ഭൂഗർഭ നിലയം

മൂലമറ്റം ∙ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടാമത് നിലയം വരുന്നത് ആയിരം കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ. പുതിയ നിലയത്തിന്റെ രൂപരേഖ കെഎസ്ഇബി പുറത്തുവിട്ടു. നിലവിലെ ഭൂഗർഭ നിലയത്തിൽ നിന്ന് 500 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് പുതിയ നിലയം. ഇതും ഭൂഗർഭ നിലയമാണ്.

പുതിയ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി എം.എം.മണി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വിശദമായ രൂപരേഖ തയാറാക്കുന്ന ചുമതല കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ വാപ്‌കോസിനാണ്. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതു സമർപ്പിക്കും. 130 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 6 ജനറേറ്ററുകൾ പുതിയ നിലയത്തിലും സ്ഥാപിക്കും.

കുളമാവ് ഡാമിനുള്ളിൽ പുതിയ ഇൻടേക്ക് സ്ഥാപിച്ച് ഇവിടെ നിന്നെത്തുന്ന വെള്ളം പെൻസ്റ്റോക്കുവഴി പുതിയ നിലയത്തിലെത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യ പഠനറിപ്പോർട്ട്. പുതിയ നിലയം സ്ഥാപിച്ചാൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

2 നിലയങ്ങളിലും പകൽ ഉൽപാദനം കുറച്ച് വൈദ്യുതി ഏറ്റവും ആവശ്യമായ പീക് ലോഡ് സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 10 വരെയാണ് പുറത്തുനിന്നു വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടത്. പുതിയ നിലയം വരുന്നതോടെ വൈകിട്ട് ഇടുക്കി പദ്ധതിയിലെ 12 ജനറേറ്ററുകൾ പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും. പുതിയ നിലയം സ്ഥാപിച്ചാൽ വർഷം 500 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

English summary: KSEB to build new power station in Idukki