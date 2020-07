സമ്പർക്ക രോഗബാധയിലൂടെ 3 മരണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 3 കോവിഡ് മരണവും സമ്പർക്ക രോഗബാധയിലൂടെ. തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറയിൽ മരിച്ച സെയ്ഫുദീൻ (66) മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉടമയായിരുന്നു.



എറണാകുളത്തു മരിച്ച കെഎസ്ആർടിസി റിട്ട. ജീവനക്കാരനും പൊന്നേമ്പിള്ളി ടിമ്പേഴ്സ് ഉടമയുമായ പെരുമ്പാവൂർ പുല്ലുവഴി മനയ്ക്കപ്പടി പൊന്നേമ്പിള്ളി പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർക്കും (79) രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെനിന്നെന്ന് അറിയില്ല. പനിയും ശ്വാസതടസ്സവുമായി കോലഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കേ ഹൃദയാഘാതം മൂലം വെള്ളിയാഴ്ചയാണു മരിച്ചത്. ആലുവയിൽ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരനായ മകനും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നേരത്തേ പനി ബാധിച്ചിരുന്നു.

തൃശൂർ അരിമ്പൂർ കുന്നത്തങ്ങാടി കിഴക്കേ പരയ്ക്കാട് വടക്കേപുരയ്ക്കൽ വിശ്വംഭരന്റെ ഭാര്യ വൽസല (63) മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മരിച്ചു മൂന്നാം ദിവസമാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കണ്ടക്ടർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ വൽസലയുടെ മകൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. വത്സല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇവരുടെ ചികിത്സാ സമയത്തും പോസ്റ്റ്‍മോർട്ടത്തിലും ഗുരുതര പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം നടന്നതായും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

