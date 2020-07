സ്വപ്നയും സന്ദീപും അതിർത്തി കടന്നതെങ്ങനെ ?

കൊച്ചി ∙ സ്വപ്ന സുരേഷും സംഘവും കേരളം വിട്ടത് അതിർത്തി കടക്കാനുള്ള പാസ് വ്യാജമായി സംഘടിപ്പിച്ചാകാമെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു. സ്വപ്നയുടെയോ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ പേരിൽ പാസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണു സൂചന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിർത്തി കടന്നു എന്നതാണ് അന്വേഷകരെ കുഴക്കുന്ന ചോദ്യം.



കേരളത്തിൽ നിന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ കേരള അധികൃതർ പരിശോധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കോ കർണാടകയിലേക്കോ കടക്കുമ്പോൾ അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകേണ്ടി വരും. ഓരോ യാത്രക്കാരന്റെയും ശരീരോഷ്മാവു വരെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ, സ്വപ്നയുടെ കാര്യത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാസ് വ്യാജമായി സംഘടിപ്പിക്കാനും പരിശോധനയില്ലാതെ ചെക്പോസ്റ്റ് കടക്കാനും ഉന്നത സഹായം ലഭിച്ചോ എന്ന സംശയമുയരുന്നുണ്ട്. ആധാർ കാർഡടക്കമുള്ള രേഖകൾ നൽകി വേണം പാസ് നേടാൻ. അതു വ്യാജമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉന്നത ഇടപെടലില്ലാതെ സാധ്യമല്ല. ഇക്കാര്യം എൻഐഎ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേത് വഴി ?

ഏതു വഴിക്കാകാം സ്വപ്ന കേരളം വിട്ടത്? മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയുടെ കാര്യത്തിനു കൊച്ചിയിൽ വന്നെന്നതു ശരിയാണെങ്കിൽ, വാളയാർ വഴിയോ വയനാട് മുത്തങ്ങ വഴിയോ പോകാനാണു സാധ്യത.

പാലോട്–നെടുമങ്ങാട്–പുനലൂർ വഴി ആര്യങ്കാവ് ചെക്പോസ്റ്റ് കടന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോയിരിക്കാം. ആര്യങ്കാവ് ചെക്പോസ്റ്റ് കടന്നെത്തിയാൽ അവിടെ തമിഴ്നാട് അധികൃതർ കാര്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല എന്ന സൗകര്യവുമുണ്ട്. അതുവഴി കന്യാകുമാരി‍ – മധുര – ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിലെത്താം. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു ബെംഗളൂരുവിലേക്കു റോഡ് മാർഗമെത്താനുള്ള എളുപ്പ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗം വാളയാർ ചെക്പോസ്റ്റ് കടന്ന് സേലം, ഹൊസൂർ വഴിയുള്ളതാണ്. ഏറ്റവുമധികം പരിശോധനാ സംവിധാനമുള്ള ചെക്പോസ്റ്റാണു വാളയാർ. കൊച്ചിയിൽനിന്നു വാളയാറെത്തുംവരെ ക്യാമറ നിരീക്ഷണവും ശക്തം. വാളയാർ കടന്നാൽ, തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തും പരിശോധന ശക്തമാണ്. ഇതു കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവ്.

അടുത്ത സാധ്യത, മുത്തങ്ങ ചെക്പോസ്റ്റ് താണ്ടി കർണാടകയിലെ മൂളെഹോളെ ചെക്പോസ്റ്റ് വഴി ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിൽ കടന്നു മൈസൂരു വഴി ബെംഗളുരുവിലെത്താം എന്നതാണ്. തമിഴ്നാട് വഴി പോയാൽ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരിശോധന കടക്കണം. ആ ‘അസൗകര്യം’ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധ്യത മുത്തങ്ങ വഴിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്.

