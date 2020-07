80 കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ പട്ടിക എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നടന്ന കള്ളക്കടത്തുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കേരള പൊലീസ് എൻഐഎയ്ക്കു കൈമാറി. സ്വർണക്കടത്തിനു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പിടിയിലായവരുടെയും റോഡിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടിയിലായവരുടെയും ഉൾപ്പെടെ 80 പേരുടെ പട്ടികയാണു കൈമാറിയത്. എൻഐഎ രേഖാമൂലം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 അധോലോക സംഘങ്ങളുണ്ടെന്നാണു പൊലീസിനുള്ള വിവരം. കോഫെപോസ വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറച്ചു നാൾ ജയിലിൽ കിടന്നാലും മിക്കവരും വീണ്ടും സ്വർണക്കടത്തിലേക്കു തിരിയുന്നതാണു കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവരുടെ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ തുണയാകുന്നു.

English summary: Kerala police handed over data of gold smugglers to NIA