കോവിഡ്: കലക്ടർമാർക്കു നിർദേശം; ‘എന്തിനും സജ്ജരാകൂ’

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം വഷളാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലകളിൽ എന്തിനും സജ്ജരായിരിക്കാൻ കലക്ടർമാർക്കു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ നിർദേശം. അടുത്ത മാസം സംസ്ഥാനത്തു രോഗവ്യാപനം ഉയർന്ന നിലയിലെത്താമെന്നതു കണക്കിലെടുത്താണിത്. ജില്ലകളിൽ 5000 കിടക്കകൾവരെ ലഭ്യമാകും വിധത്തിൽ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ സജ്ജമാക്കും.

ഉപദേഷ്ടാവായി രാജീവ് സദാനന്ദൻ

കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപദേശം നൽകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുൻ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സദാനന്ദനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശക തസ്തികയിലാണു 3 മാസത്തേക്കു പ്രതിഫലമില്ലാത്ത നിയമനം.

ലാൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ.കൗശിഗനെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിഷണറായി നിയമിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ലാൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെയും നാഷനൽ സൈക്ലോൺ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജരുടെയും അധികച്ചുമതലയുമുണ്ട്.

സമരം: കലക്ടർമാർക്ക് നടപടിയെടുക്കാം

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള സമരങ്ങൾ പൊലീസിനു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കലക്ടർമാർക്കു യുക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളാം. കർച്ചവ്യാധി നിയമം വേണ്ടിവന്നാൽ പ്രയോഗിക്കാം.

