27നു നിയമസഭാ സമ്മേളനം; ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ധനകാര്യ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് 27നു നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനു ഗവർണറോടു ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. അപ്പോഴേക്കും കോവിഡ് വ്യാപനം ഗുരുതരമായാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുനരാലോചന വേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രിസഭ വിലയിരുത്തി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ സഭ ചേരും.

സ്വർണക്കടത്തു വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. സമ്മേളനം ചേരാനുള്ള ഗവർണറുടെ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയാലുടൻ സ്പീക്കർക്കെതിരായ പ്രമേയത്തിനു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നോട്ടിസ് നൽകും. ഏകദിന സമ്മേളനം ചേരാമെന്നതു നേരത്തേ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയാണ്. അജൻ‌ഡ പിന്നീടേ വരൂ. ഈ പഴുത് ഉപയോഗിച്ചു നോട്ടിസ് നൽകാനാണു ശ്രമം.

സ്പീക്കർക്കെതിരായ പ്രമേയത്തിന് 14 ദിവസം മുൻപു നോട്ടിസ് നൽകണം. വിജ്ഞാപനമിറങ്ങുന്നതു മുതൽ 14 ദിവസമാണു കണക്കാക്കുക. 27നു മുൻപു 14 ദിവസം കിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം പരിഗണിക്കാൻ വേറെ സമയം കക്ഷിനേതാക്കൾ കൂടിയാലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കണം.

27ലെ സമ്മേളനം ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമായതിനാൽ പ്രമേയം പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചാലും പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടിസ് നൽകുന്നത്. സർക്കാരിനെതിരായ അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിനു മൂന്നു ദിവസം മുൻപു നോട്ടിസ് നൽകിയാൽ മതി.അതു പിന്നീടേ നൽകൂ.

സ്പീക്കർക്കെതിരെയുള്ള പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കണമെങ്കിൽ 20 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം. പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായിരിക്കും അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക. ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ സീറ്റിൽ സ്പീക്കർ ഇരിക്കും.

English Summary: Kerala government to recommend for assembly session on July 27