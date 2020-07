കുടുംബ ജീവിതത്തിനു തയാറായി കൊട്ടിയൂർ പ്രതി കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ പീഡിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനും കുഞ്ഞുമൊത്ത് കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാനും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊട്ടിയൂർ പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന റോബിൻ മാത്യു വടക്കുംചേരി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിവാഹത്തിനും കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാനും 2 മാസം ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ, ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിശദീകരണം നൽകി. കേസ് വീണ്ടും 24ന് പരിഗണിക്കും. ഹർജിയിൽ പെൺകുട്ടിയെയും കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

കൊട്ടിയൂർ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പളളി വികാരി ആയിരിക്കെ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് റോബിൻ വടക്കുംചേരിക്കു തലശ്ശേരി പോക്സോ കോടതി 20 വർഷം തടവ് വിധിച്ചത്. 2016ൽ ആയിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ പീഡന സംഭവം.

English Summary: Kottiyoor rape case culprit approaches court will to start family life with victim