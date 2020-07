യുഡി ക്ലാർക്കിന് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ പുതിയ തസ്തിക; റവന്യു മന്ത്രി തടഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റവന്യു വകുപ്പിലെ യുഡി ക്ലാർക്കിനെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ശമ്പളവും പദവിയും നൽകി പുതിയ തസ്തികയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം റവന്യു മന്ത്രി ഇടപെട്ടു തടഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റവന്യു വകുപ്പിലേക്ക് അടിയന്തരമായി തിരിച്ചയയ്ക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവുമിറക്കി.

ദുരന്തനിവാരണ അതോറ്റിയിലെ മെംബർ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസിൽ ചീഫ് മാനേജരായി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഇന്നലെ ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ മുൻപാകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. അതോറിറ്റിയിലെ ചീഫ് മാനേജരുടെ തസ്തികയിലെ ശമ്പള സ്കെയിൽ 77,400–1,15,200 രൂപ എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ വർഷം 2 തവണ മെംബർ സെക്രട്ടറി സർക്കാരിനു കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

ദുരന്തനിവാരണ മേഖലയിൽ 10 വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയവും പിജി ബിരുദവും ഉള്ളവർക്കു ചീഫ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ കേന്ദ്ര ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ച ശമ്പള സ്കെയിൽ ഇവിടെയും നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു ശുപാർശ. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള യോഗ്യത സംബന്ധിച്ചു ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ജനുവരി 7ന് ഉത്തരവുമിറക്കി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു യുഡി ക്ലാർക്കായ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകി സ്ഥിരമായി നിയമിക്കണമെന്നും കത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വകുപ്പിലെ സിപിഐ അനുകൂല സംഘടനയും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനയും രംഗത്തുവന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെ, ഡപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ദീർഘകാലമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരശേഖരണം റവന്യു വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. യുഡി ക്ലാർക്ക് നേരത്തെ കൊല്ലത്തു മറ്റൊരു പ്രോജക്ടിലും ഇപ്പോൾ അതോറിറ്റിയിലും ഉൾപ്പെടെ 10 വർഷമായി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നു കണ്ടെത്തി. ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിക്കു കീഴിലെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്ററിൽ ഓഫിസ് മാനേജരായി വർക്കിങ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും തിരിച്ചയയ്ക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിമാനത്താവളത്തിൽ 10 വർഷത്തിൽ ഏറെയായി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചുവിളിക്കാനും നടപടി ആരംഭിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫിസിൽ നിന്നു വരെ ശുപാർശ റവന്യു വകുപ്പിനു ലഭിച്ചിരുന്നു.

English Summary: New post for UD clerk with high salary