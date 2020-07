സ്വപ്ന, സന്ദീപ്, സരിത്: മൂവരെയും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യംചെയ്യാൻ എൻഐഎ

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒന്നാം പ്രതി പി.എസ്. സരിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എൻഐഎ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി.



ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കി സരിത്തിനെ കസ്റ്റംസ് ഇന്നു സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സരിത്തിനെ എൻഐഎ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി യുഎപിഎ കേസിലും റിമാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും.

സ്വപ്ന, സന്ദീപ് എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതിനാൽ 3 പ്രതികളെയും ഒരുമിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കഴിയും. സരിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്വർണക്കടത്തു സംബന്ധിച്ചു കസ്റ്റംസിന് ഏറ്റവും അധികം വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

English summary: NIA to question Sandeep, Sarith and Swapna together