തടവുകാരുടെ കോവിഡ് പരോൾ ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടി

കോഴിക്കോട്∙ സംസ്ഥാനത്തു പരോളിൽ കഴിയുന്ന 1140 തടവുകാർക്കു ജയിലിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു മാസം കൂടി. പരോൾ തടവുകാർ ഇന്നു മുതൽ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി ജയിലിൽ തിരിച്ചെത്തണമെന്നു ജൂൺ 28ന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പരോൾ ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടിയത്.

ലോക്ഡൗണിനു മുൻപു പരോൾ ലഭിച്ച തടവുകാർ ഓഗസ്റ്റ് 16, 17, 18 തീയതികളിലായി തിരികെയെത്തണം. തുറന്ന ജയിലുകളിലെയും വനിതാ ജയിലുകളിലെയും തടവുകാർ സെപ്റ്റംബർ 1, 2, 3 തീയതികളിലും സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലെയും അതിസുരക്ഷാ ജയിലിലെയും തടവുകാർ സെപ്റ്റംബർ 16, 17, 18 തീയതികളിലും തിരിച്ചെത്തണം. ജയിലുകളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ മാർച്ചിലാണ് 1140 തടവുകാർക്കു പരോൾ അനുവദിച്ചത്. പരോൾ നീട്ടുന്നതു മൂന്നാം തവണയാണ്.

തിരിച്ചെത്തുന്നവർക്കു ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ 5 ജില്ലകളിലായി ജയിലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 9 കേന്ദ്രങ്ങൾ ജയിൽവകുപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിമാൻഡ് തടവുകാർക്കായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. പരോൾ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തുന്നവരെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ചു കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റും. പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ.

