അച്ഛനെ കാണണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി സരിത്

കൊച്ചി ∙ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പി.എസ്.സരിത്തിനെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് കോടതിയിൽ തിരികെ ഹാജരാക്കിയ സരിത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് എൻഐഎ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇനി എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന പിതാവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം സരിത് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജയിലിൽ അതിനുള്ള അവസരം നൽകും.

സന്ദീപ് നായരുടെ ബാഗ് ഇന്നലെ തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയതു ഡയറികളും കടലാസുകെട്ടുകളും. ഡയറികളുടെ ഓരോ പേജിനും നമ്പറിട്ട് ഉള്ളടക്കം രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ രാത്രി വൈകിയും തുടർന്നു.

കടലാസുകെട്ടുകൾ ക്രമത്തിലല്ല. കോഡ്‌ വാക്കുകളും ചിഹ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞ കടലാസുകളിലെ ഉള്ളടക്കം സന്ദീപ്നായരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ.സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ബാഗിലുണ്ടെന്ന് സന്ദീപ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറികളും കടലാസുകെട്ടുകളും കാണിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായാലേ ഇതിന്റെ ചുരുളഴിയൂ. ഇതിനിടെ, ഒളിവിൽ പോയ കോട്ടയ്ക്കൽ കോഴിച്ചെന സ്വദേശി അബ്ദുവിനായുള്ള തിരച്ചിൽ അന്വേഷണസംഘം തുടരുകയാണ്.

English Summary: Sarith informs wish to see father