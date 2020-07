അന്വേഷണം വന്നാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചട്ടം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് അന്വേഷണമോ വിചാരണയോ നേരിടുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ചട്ടം.

ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുക, 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ തടവിൽ കഴിയുക, രാജ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്നു തെളിയുക എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. വിദേശ കോൺസുലേറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.

പരമാവധി 1 വർഷം

പൂർണമായി കുറ്റ വിമുക്തനാണെന്നു തെളിയുന്നതു വരെ സസ്പെൻഷൻ തുടരാമെന്നാണ് ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നതെങ്കിലും അഴിമതിക്കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി പരമാവധി 1 വർഷമാണ്. അതിനുശേഷം സസ്പെൻഷൻ തുടരണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ സ്വമേധയാ പിൻവലിക്കപ്പെടും. അഴിമതിക്കേസുകളിൽ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി പരമാവധി 2 വർഷം.

