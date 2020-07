ശിവശങ്കറിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നെ കുടുക്കുന്നു: അരുൺ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കി എം. ശിവശങ്കറിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കുന്നതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഐടി ഫെലോ അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി(എൻഐഎ)ക്കും കസ്റ്റംസിനും പരാതി നൽകി.

ഐടി വകുപ്പിൽ വരുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ സ്വപ്നയുമായി ശിവശങ്കറിന് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നെന്നും സ്വപ്നയ്ക്കായി കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കാർ വാങ്ങുന്നതിനു തന്റെ സഹായം തേടിയിരുന്നതായും അരുൺ ആരോപിച്ചു. സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികൾക്കു ഫ്ലാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശിവശങ്കറാണു തന്നോടു നിർദേശിച്ചതെന്ന് അരുൺ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഐടി വകുപ്പിൽ നിന്നു നീക്കിയിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐടി ഫെലോ എന്ന തസ്തികയിലാണ് അരുൺ അടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം 2017 ൽ ഐടി വകുപ്പിലെത്തിയത്. പിന്നീടാണു മാർക്കറ്റിങ് ഡയറക്ടറായത്. കരാർ നിയമനമായിരുന്നു.

Emglish Summary: Traping me inorder to help Sivasankar says Arun