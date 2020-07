സർക്കാർ മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചതും കുരുക്കാവും; 2 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ചില ജീവനക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം വിസിറ്റിങ് കാർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചതു ഗുരുതര നിയമലംഘനം. കേന്ദ്ര നിയമം അനുസരിച്ചു 2 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുതൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് സ്വന്തം പേരും സർക്കാർ ചിഹ്നവുമുള്ള ലെറ്റർ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം. മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, സ്പെഷൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ തുടങ്ങിയവർക്കു പേരും സർക്കാർ മുദ്രയുമുള്ള ലെറ്റർ ഹെഡും വിസിറ്റിങ് കാർഡും അനുവദനീയമാണ്. വിവിധ വകുപ്പു തലവന്മാർക്കും സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർക്കും അഡീഷനൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർക്കും സർക്കാർ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാം.

സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള മറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കേരള സർക്കാരിന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പൊതുഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിക്കണം.

പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ സർക്കാർ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാതിരിക്കെയാണു താൽക്കാലികക്കാർ സർക്കാരിന്റെ മൂക്കിനു കീഴിൽ ചിഹ്നം ദുരുപയോഗിച്ചത്.

ഇത്തരക്കാർക്കു ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നു വ്യക്തമാക്കേണ്ടതു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ്.

English Summary: Using government logo in visiting card may cause another trouble for swapna