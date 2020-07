ബാഗേജിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് സരിത്തിന് അറിയാമായിരുന്നെന്ന് അഭിഭാഷകൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് തുറക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ അതിൽ 25 കിലോ സ്വർണമുണ്ടെന്ന കാര്യം സരിത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി സരിത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കെ.കൃഷ്ണൻ നായർ. കോൺസുലേറ്റിലെ ഷാർഷ് ദ് അഫയ്ർ ഇതിൽ സ്വപ്നയെ കുടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു സരിത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോൺസുലേറ്റിലെ ജോലിയിൽ നിന്നു മാറിയെങ്കിലും പാഴ്സൽ ക്ലിയറൻസിനായി നേരത്തെ 2 തവണ അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സരിത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പ്രതിഫലവും നൽകിയിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കു പോകരുതെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും സരിത് പിറ്റേന്നു രാവിലെ തന്നെ പോയി. ക്ലിയറൻസിനു വേണ്ടി രാവിലെ ഷാർഷ് ദ് അഫയ്ർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും താൻ ഉടൻ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാഡത്തിനെ (സ്വപ്ന) കുടുക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും സരിത്ത് അറിയിച്ചു.

സംഭവം പുറത്താകുന്നതിനു തലേന്നു സ്വപ്ന, ഭർത്താവ് ജയശങ്കർ, സന്ദീപ്, സരിത് എന്നിവരെ സ്വപ്നയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു. അഞ്ചിനു വൈകിട്ടും സ്വപ്നയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. സന്ദീപിനൊപ്പം സ്വപ്നയും കുടുംബവും പോകുന്നതു കണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. സന്ദീപിന്റെയും സ്വപ്നയുടെ സഹോദരന്റെയും കുടുംബ കേസുകളിൽ ഹാജരാകുന്നതു കൃഷ്ണൻ നായരാണ്.

English Summary: Sarith knew gold was in the baggage says advocate