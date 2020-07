സ്വർണക്കടത്ത്: 3 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സലിൽ കടത്തിയ 30 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടിയ കേസിൽ 3 പേരെ കൂടി കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം വേങ്ങര എടക്കണ്ടൻ സെയ്തലവി (60), മഞ്ചേരി തൃക്കലങ്ങോട് കൂനംകുളം തറമണ്ണിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അൻവർ (43), കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിക്കൽ നെടിയാറമ്പത്ത് റസിയ മൻസിലിൽ ടി.എം. സംജു (40) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഗൂഢാലോചനയിലും സ്വർണക്കടത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടതിന്റെ വിവരങ്ങൾ സെയ്തലവിയും അൻവറും വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നു സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതിയിൽ കസ്റ്റംസ് സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായ കെ.ടി. റമീസിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സെയ്തലവിയെ പിടികൂടിയത്. കള്ളക്കടത്തിൽ മുതൽമുടക്കിയതായി വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണു സംജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും അറിയിച്ചു. 3 പേരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മറ്റു ചിലരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Three more arrested in Diplomatic Baggage Gold Smuggling Case