പന്തികേട് മണത്തു, ദിവാകരൻ വിട്ടുനിന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രിമാരോ സ്പീക്കറോ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്ഥലം എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായിരിക്കണമെന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചാണു സന്ദീപ് നായരുടെ നെടുമങ്ങാട്ടെ വർക്‌ഷോപ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിലേക്ക് സി. ദിവാകരനെ ക്ഷണിച്ചത്. എന്നാൽ തന്റെ സൗകര്യം മുൻകൂട്ടി ചോദിക്കാതെ തീയതിയും സമയവും തീരുമാനിച്ചതിനാലും പന്തികേടു മണത്തതിനാലും അദ്ദേഹം പോയില്ല. സിപിഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പാട്ടത്തിൽ ഷെറീഫും പങ്കെടുത്തില്ല.

സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആർ. ജയദേവൻ, നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനും ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ ചെറ്റച്ചൽ സഹദേവൻ എന്നിവരും വിട്ടുനിന്നു.

സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.എസ്. സുനിൽകുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൽ.പി. മായാദേവി എന്നിവരാണു പങ്കെടുത്ത സിപിഎം പ്രതിനിധികൾ. സ്ഥാപനത്തെയും അതിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരെയും കുറിച്ചു പാർട്ടി തലത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും സിപിഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയും ഒഴിവായി നിന്നതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിവാദം ഉയർന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനായി സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്താൻ മുതിർന്നെങ്കിലും ജില്ലാ നേതൃത്വം വിലക്കി.

