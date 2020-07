ഉയിരായിരുന്നവരെ ഉരുളെടുത്തിട്ടും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ

എടക്കര (മലപ്പുറം) ∙ സ്വന്തമായി വീടില്ലായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലായിരുന്നു. അമ്മായിയും അമ്മാവനും ആയിരുന്നു ഹരീഷിന്റെ വീട്, അതായിരുന്നു അവന്റെ കുടുംബം. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കവളപ്പാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോൾ ആ വീടും കുടുംബവും ഹരീഷിനു നഷ്ടമായി. വീണ്ടും അനാഥനായി. പക്ഷേ, സർക്കാർ സഹായപ്പട്ടികയിൽ ഹരീഷിന്റെ പേരില്ല. അധികൃതർ പറഞ്ഞ കാരണം ഇതാണ്: ഹരീഷിനൊന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല!

‌പിതാവ് സൂത്രത്തിൽ ശശി ഹരീഷിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് സുഭദ്രയും. പിന്നീട് തണലായത് അമ്മാവൻ സൂത്രത്തിൽ വിജയനും അമ്മായി വിശ്വേശ്വരിയുമായിരുന്നു. സ്വന്തം മക്കളിൽ ഒരാളായാണ് ഇവർ ഹരീഷിനെ വളർത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 8ന് ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വിജയനും വിശ്വേശ്വരിയും ഇവരുടെ മകൻ വിഷ്ണുവും മരിച്ചു. ഇവരുടെ മറ്റൊരു മകനായ ജിഷ്ണുവും ഹരീഷും വിഷ്ണുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽനിന്ന് പോയതിനാലാണ് ജീവൻ നഷ്ടമാകാതിരുന്നത്. തുണയായിരുന്നവരുടെ വിയോഗത്തോടൊപ്പം തലചായ്ക്കാനുള്ള ഇടവും കൂടിയാണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനു നഷ്ടമായത്. വെൽഡിങ് ജോലിക്കു പോകുന്ന ഹരീഷ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് വഴിക്കടവിലെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ. ദുരന്തം നേരിട്ട കുടുംബത്തിലെ അംഗമല്ലാത്തതിനാൽ ഹരീഷിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. 5 സെന്റും അതിലൊരു കുഞ്ഞുവീടുമാണ് ഹരീഷിന്റെ ആഗ്രഹം. സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം ഉണ്ടായാൽ ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകും.

English Summary:No government help for Hareesh