കോവിഡ് രോഗബാധിതരെ ഒരേ വാർഡിൽ കിടത്താം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് രോഗബാധിതരിൽ ഒരേതരം രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെയും ഒരേ ലിംഗത്തിലുള്ളവരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹാളിൽ/ ഒരു വാർഡിൽ കിടത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പക്ഷേ, കിടക്കകൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ അകലം (കുറഞ്ഞത് 1.2 മീറ്റർ) ഉണ്ടായിരിക്കും. സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടായാൽ അവശ്യ സൗകര്യങ്ങളുള്ള പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളായാണു കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിനായി ഹോട്ടലുകൾ, ഹാളുകൾ, കോളജുകൾ തുടങ്ങിയവ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിദിന രോഗികൾ 2700 വരെ ആകാം

രോഗികളുടെ എണ്ണം അടുത്തയാഴ്ചയോടെ പ്രതിദിനം 1700 വരെയാകാം. ഈ മാസം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും 2700 വരെയും ഉയരാം. എണ്ണം ഉയരുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടിവരും. സംസ്ഥാനത്ത് 20 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ 299 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 11,659 പേർക്കാണ്.

1,73,932 പേരാണു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇന്നലെ 1,053 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആകെ 6,416 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 5201 പേർ രോഗമുക്തരായി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 18,967 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു.

ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ രോഗവ്യാപന പഠനം നടത്തി കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിപുലമായ തോതിൽ പരിശോധന നടത്തും.

തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ലോക്ഡൗൺ വീണ്ടും നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപന ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ രണ്ടാഴ്ചയായി തുടരുന്ന ലോക്ഡൗൺ വീണ്ടും നീട്ടി. നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പട്ടാമ്പിയിൽ 68 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് ∙ പട്ടാമ്പി മേഖലയിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ 68 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗികളെ കോവിഡ് പ്രഥമ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റി‍ൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്.

