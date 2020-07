593 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; 364 പേർക്കു സമ്പർക്കം വഴി, രണ്ടു മരണം കൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 593 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 700 കടന്നിരുന്നു. എണ്ണം കുറഞ്ഞത് ശുഭകരമാണെങ്കിലും പൂർണ ആശ്വാസമാകാൻ ഏതാനും ദിവസം കൂടി കഴിയണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ 364 പേർക്കാണു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 36 പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 11നു മരിച്ച അരുൾ ദാസിന്റെയും (70) 16നു മരിച്ച ബാബുരാജിന്റെയും (60) പരിശോധനാഫലവും ഇതിൽ പെടും. ഇന്നലെ 204 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം: തിരുവനന്തപുരം 173, കൊല്ലം 53, പാലക്കാട് 49, എറണാകുളം 44, ആലപ്പുഴ 42, കണ്ണൂർ 39, കാസർകോട് 29, പത്തനംതിട്ട 28, ഇടുക്കി 28, കോഴിക്കോട് 26, വയനാട് 26, തൃശൂർ 21, മലപ്പുറം 19, കോട്ടയം 16.

വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ 116 പേരും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 90 പേരും ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 19 പേർ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഓരോ ഡിഎസ്‌സി, ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടും.

ലക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗികളെ വീട്ടിൽ പരിചരിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധോപദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തുള്ള രോഗികളിൽ 60 ശതമാനത്തിലേറെ രോഗലക്ഷണമൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരാണെന്നും ഇവരെ വീടുകളിൽ തന്നെ താമസിച്ചു പരിചരിച്ചാൽ മതിയെന്നും വിദഗ്ധർ ഉപാധികളോടെ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അപകടസാധ്യതാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാത്തവരായ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറെ വർധിച്ചാൽ ഇത്തരം നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു.

