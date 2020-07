സിപിഎം ഇടപെട്ടു; പിഡബ്ല്യുസി പുറത്തേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇ–മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ കൺസൽറ്റൻസി ചുമതലയിൽ നിന്നു പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് കമ്പനിയെ (പിഡബ്ല്യുസി) ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം. സിപിഎം നിർദേശം കണക്കിലെടുത്താണു മുൻനിലപാടിൽ നിന്നുള്ള മലക്കംമറിച്ചിൽ. സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാറിന്റെ കരട് സമർപ്പിച്ചില്ലെന്ന കാരണമാകും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക.

ഐടി സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമെന്ന നിലയിൽ എം.ശിവശങ്കർ മുൻകയ്യെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ ഇതിനകം വിവാദം ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണു പാർട്ടി ഇടപെടൽ. ഇ–മൊബിലിറ്റി പദ്ധതി കൺസൽറ്റൻസിക്കെതിരെ നേരത്തേ രംഗത്തുവന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇതു നേട്ടമായി.

സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ച സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിന്നു പിഡബ്ല്യുസി പുറത്തായിരുന്നു. കെ ഫോൺ പദ്ധതിയിലെ കൺസൽറ്റൻസിയും പരിശോധിക്കും. പിഡബ്ല്യുസി കൺസൽറ്റൻസികൾ വഴിവിട്ടാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മറ്റ് ഏജൻസികളുമായുള്ള കൺസൽറ്റൻസി കരാറുകളും പരിശോധിക്കണമെന്നാണു ധാരണ.

മുൻപു പ്രൈസ് വാട്ടറുമായുള്ള കൺസൽറ്റൻസിയെ ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, അവരെ കരാറുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തയാറായില്ല. പുറന്തള്ളുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം പാടേ നിഷേധിച്ചുമില്ല.

English Summary: PWC company to be out as CPM interferes