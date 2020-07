പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ഓഫിസിനായി ഗതാഗത പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ശുപാർശ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൺസൽറ്റൻസി കമ്പനിയായ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിനു (പിഡബ്ല്യുസി) സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫിസ് തുറക്കുന്നതിനു ശുപാർശ നൽകിയതു ഗതാഗത പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ.

എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തെങ്കിലും കുറിപ്പ് എഴുതിയാൽ അതു സർക്കാർ തീരുമാനമാകില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു. പല നിർദേശങ്ങളും വരുമെന്നും അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജ്യോതിലാൽ 2018 സെപ്റ്റംബർ 27നു നൽകിയ കുറിപ്പിൽ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ 4 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടേതിനെക്കാൾ ഉയർന്ന ശമ്പളമാണു നിർദേശിച്ചത്. ഇവർക്കു മാത്രം ഒന്നരക്കോടിയോളം രൂപയുടെ വാർഷിക ശമ്പള ബാധ്യത ഉണ്ടാകും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അസിസ്റ്റന്റുമാർക്ക് ഇത്തരം ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായും കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന കുറിപ്പിലെ വിമർശനവും വിവാദമായി.

പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രചാരണം നടത്തണമെന്നും അതിനാൽ പിഡബ്ല്യുസി സമർപ്പിച്ച ഓഫിസിനുള്ള നിർദേശം അംഗീകരിക്കാമെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കൺസൽറ്റന്റുകളുടെ നിരക്കു നിക്സി (നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ സർവീസസ് ഇൻകോർപറേറ്റഡ്) അംഗീകരിച്ചതിനാൽ ടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കു സമർപ്പിച്ച കുറിപ്പിലുണ്ട്.

എന്നാൽ, അന്നത്തെ ധന അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് ജോഷി ഇതിനെ എതിർത്തു. അദ്ദേഹം വിളിച്ച 2 യോഗങ്ങളിൽ നിന്നു ജ്യോതിലാൽ വിട്ടുനിന്നു. മനോജ് ജോഷിക്കു ശേഷം എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അനുമതി നൽകിയത്.

ഓഫിസ് തുറക്കാനുള്ള നീക്കം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇടപെടുകയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ സമരരംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ധനവകുപ്പ് ആദ്യം എതിർത്ത നിർദേശം പിന്നീട് അംഗീകരിച്ചതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലിനെതുടർന്നാണെന്നു കരുതുന്നു.

പിഡബ്ല്യുസിക്കായി നിലകൊണ്ട എം.ശിവശങ്കറിന്റെ താൽപര്യമാണ് ടെൻഡറില്ലാതെയുള്ള ഇടപാടിനു പിന്നിലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.

പിഡബ്ല്യുസിക്കു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ടെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരത്തെ ആരോപിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിരുന്നു. ‘അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ, അപ്പോഴറിയുമല്ലോ’ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രതികരണം.

കൺസൽറ്റൻസി: തലവേദന ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം

സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാറിന്റെ കരട് സമർപ്പിച്ചില്ലെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിനെ (പിഡബ്ല്യുസി) ഇ–മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ കൺസൽറ്റൻസി ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിലും യഥാർഥ കാരണം സർക്കാരിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ തന്നെ.

റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇ–മൊബിലിറ്റിയും. റീബിൽഡ് കേരളയുടെ കൺസൽറ്റൻസിയായി കെപിഎംജിയെ നിയമിച്ചതോടെ ഇ–മൊബിലിറ്റിയും അതിന്റ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും മറ്റൊരു കൺസൽറ്റൻസി വേണ്ടെന്നുമാണു പുതിയ വാദം. പിഡബ്ല്യുസിയുമായി കരാർ ഒപ്പിടുകയോ പണം കൈമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്നും വാദിക്കുന്നു. കരാറിനു മുന്നോടിയായി ഫെബ്രുവരിയിൽ പിഡബ്ല്യുസിക്കു ഗതാഗത കമ്മിഷണർ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിരുന്നു.

ലക്ഷ്യം വൻപദ്ധതികൾ

റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി ആധുനിക ബസ് പോർട്ട്, ലോജിസ്റ്റിക് പോർട്ട്, ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാണ ഹബ്, ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെൽ, തിരുവനന്തപുരം- കാസർകോട് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കു സമീപം സ്മാർട്സിറ്റി, ബേക്കൽ, വയനാട്, ഇടുക്കി, ഗുരുവായൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എയർസ്ട്രിപ്പുകൾ, ഹെലിപോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫിസ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പർട്ടിനു 3,34,800 രൂപയും ഫങ്ഷനൽ കൺസൽറ്റന്റ്, ടെക്നോളജി കൺസൽറ്റന്റ്, പോളിസി കൺസൽറ്റന്റ് എന്നിവർക്കു 3,02,400 രൂപ വീതവുമാണു ശമ്പളം.

പിടിമുറുക്കി ഇഡിയും

കൊച്ചി ∙ പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതും സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ കാരണമായി. കരാർ ഇല്ലാതെ കൺസൽറ്റൻസി നൽകാൻ ആരെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയോ എന്ന് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു കൺസൽറ്റൻസികൾക്കു നൽകിയ കരാറുകളും അന്വേഷിക്കും.

