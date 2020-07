ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതു കെട്ടിടവും ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ അടിയന്തര ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പാർട്മെന്റ് സമുച്ചയം ഉൾപ്പെടെ ഏതു കെട്ടിടവും ഏറ്റെടുക്കാൻ ദുരന്ത കൈകാര്യ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. രേഖാമൂലം അനുമതി നേടിയ ശേഷം കെട്ടിടങ്ങളും വിഭവങ്ങളും വാഹനങ്ങളും സമാഹരിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് പരിചരണ കേന്ദ്രമാക്കാൻ കണ്ണൂരിലെ സെഡ് പ്ലസ് അപ്പാർട്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തതിനെതിരെ എസ്.വി.മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് ഉൾപ്പെടെ ഉടമകളും ബിൽഡറും സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.നഗരേഷിന്റെ ഉത്തരവ്. അടിയന്തര ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏതു സൗകര്യവും ഏറ്റെടുക്കാൻ ദുരന്ത കൈകാര്യ നിയമം 34–ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ജില്ലാ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

സമയ പരിമിതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതും മൂലം അനുമതി തേടൽ സാധിക്കണമെന്നില്ല. മഹാമാരി മൂലമുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പാർട്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തത്. നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുമായി കെട്ടിടത്തിനുള്ള അടുപ്പവും മാനിച്ചാൽ തെറ്റു കാണാനാവില്ലെന്നും ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 28നാണ് കെട്ടിടം ജില്ലാ ദുരന്ത കൈകാര്യ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്തത്. മെഡിക്കൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണ് ആശുപത്രികൾക്ക് അടുത്തു കോവിഡ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അഡീ. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ രഞ്ജിത് തമ്പാൻ ബോധിപ്പിച്ചു. എവിടെയാണെന്നുപോലും അറിയാത്ത ഉടമകളുടെ സ്വാഭാവിക നീതി സംരക്ഷിക്കാൻ നിന്നാൽ വലിയ തോതിൽ ജനജീവിതം അപകടത്തിലാകുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

