കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ കേരളത്തിന് മെല്ലെപ്പോക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡിന്റെ തീവ്രത വർധിച്ചിട്ടും പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ. 19 ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ചു കേരളത്തിൽ 10 ലക്ഷം പേരിൽ 180 പേർക്ക് എന്ന നിരക്കിലാണു പ്രതിദിന പരിശോധന നടക്കുന്നത്. പരിശോധനയിൽ മുന്നിലുള്ള ഗോവയിലാകട്ടെ 1,333 പേർക്ക് എന്ന നിരക്കിലാണു പരിശോധന. ത്രിപുര – 643, തമിഴ്നാട് – 571, കർണാടക – 247 എന്നിങ്ങനെയും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളമായിരുന്നു മുന്നിൽ. രോഗികൾ വർധിച്ചപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചു പരിശോധന വർധിപ്പിച്ചില്ല.

മേയ് 4 മുതൽ വിദേശത്തു നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെയാണു കേരളത്തിൽ രോഗികൾ വർധിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രതിദിന പരിശോധന 10,000 കടന്നത് ജൂലൈ 7 മുതൽ. പരിശോധന വർധിപ്പിക്കണമെന്നു വിദഗ്ധസമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉന്നതർ അംഗീകരിച്ചില്ല.

സമൂഹവ്യാപനം നടന്നുവെന്നു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ പൂന്തുറ, പുല്ലുവിള മേഖലകളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്ര പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം 70,000 ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ മേഖലകളിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നുവെന്നു 18 ന് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഇതുവരെ മുന്നൂറിൽ താഴെ പരിശോധനകളേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

മുതിർന്നവർ, ഇതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവർക്കു മാത്രമാണു പരിശോധന. ഇന്നലെ പൂന്തുറയിൽ 49 പേരെയാണു പരിശോധിച്ചത്. പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കേരളം പിന്നിൽ തന്നെ. പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കു സാംപിൾ അയച്ചാൽ 4 ദിവസം കാക്കണം.

തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രതിദിന രോഗികൾ കുറവാണെന്ന് 21 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 20 ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ 4,985 കേസും കർണാടകയിൽ 3,648 കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 794 കേസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ 58,475, കർണാടകയിൽ 43,907 വീതം പരിശോധനകൾ നടന്നു. കേരളത്തിൽ വെറും 14,640 പരിശോധന.

