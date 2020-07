ദുബായ് ∙ കൊല്ലം സ്വദേശിനിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവിനു ജീവപര്യന്തം തടവും നാടുകടത്തലും ശിക്ഷ വിധിച്ച് ദുബായ് ക്രിമിനൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് കോടതി. കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം പുന്നത്തല അനുഗ്രഹയിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ മകൾ സി.വിദ്യാ ചന്ദ്രനെ(40) ആണ് തിരുവനന്തപുരം നേമം സ്വദേശി യുഗേഷ്(43) കൊലപ്പെടുത്തിയത്.



2019 സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു സംഭവം. അൽഖൂസിലെ വിദ്യയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയ യുഗേഷ് അവരെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കത്തികൊണ്ടു കുത്തുകയായിരുന്നു. ഓഫിസ് ഉടമയായ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് ഒന്നാം സാക്ഷി.

16 വർഷം മുൻപു വിവാഹിതരായ വിദ്യയും യുഗേഷും തമ്മിൽ തുടക്കം മുതൽ അസ്വാരസ്യം പതിവായിരുന്നെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ബികോം ബിരുദധാരിയായ വിദ്യ, കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു 11 മാസം മുൻപാണു ദുബായിലെത്തിയത്. ഭർത്താവ് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാതിരുന്നതിനാൽ കടങ്ങൾ വീട്ടാനും മറ്റുമായാണു ജോലി സമ്പാദിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിന് ഒരുമാസം മുൻപ് ദുബായിലെത്തിയ യുഗേഷ്, പലവട്ടം വിദ്യയുടെ ഓഫിസിൽ ചെന്നു വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

മാനേജരുടെ മുന്നിൽ വച്ചു മോശമായി പെരുമാറിയതു വിദ്യ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരുടെ മൂത്ത മകൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി. ഇളയമകൾ രണ്ടാം ക്ലാസിൽ. രണ്ടുപേരും വിദ്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ്.

