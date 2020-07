കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ: മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പർക്കത്തെ തുടർന്ന് ക്വാറന്റീനിലായ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന. 7 ഡോക്ടർമാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ 60 ൽ അധികം ഡോക്ടർമാരാണു നിരീക്ഷണത്തിലായത്. നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ക്വാറന്റീനിലായി. പ്രധാന മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെയടക്കം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇതു ബാധിച്ചു.



കണ്ണൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്കും 2 നഴ്സുമാർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രോഗം പിടിപെട്ടവരുടെ എണ്ണം ആറായി. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടർക്കും രോഗം കണ്ടെത്തി. ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം പേർ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

പത്തനംതിട്ടയിൽ 2 ‍ഡോക്ടർമാർ ഉൾ‌പ്പെടെ 3 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർക്കു ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് കണ്ടെത്തി. 2 ഡോക്ടർമാരെയും ഏതാനും നഴ്സുമാരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി വാർഡിൽ 2 ഗർഭിണികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ 15 ഡോക്ടർമാരും 10 നഴ്സുമാരും ക്വാറന്റീനിലായി. ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാർ 30 ആയി. ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ 5 ഡോക്ടർമാരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കി.

പനി ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലുള്ളയാൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആലപ്പുഴ മെ‍ഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ 9 ഡോക്ടർമാരും 12 ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 29 പേർ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നീലേശ്വരം എൻകെബിഎം സഹകരണ ആശുപത്രി അടച്ചു. 4 ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ക്വാറന്റീനിലാണ്. തൃശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 10 ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മൂന്നാർ ഹൈറേഞ്ച് ആശുപത്രിയിലെ 2 ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചതിനു കേസെടുത്തു.

English summary: More doctors under quarantine in Kerala