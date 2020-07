അടുത്ത ചില ആഴ്ചകൾ അതിനിർണായകം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടുത്ത ചില ആഴ്ചകൾ അതീവ പ്രധാനമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ജാഗ്രതയുടെ തോത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനിയുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ഉരുത്തിരിയുക. അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക എന്നതു നിഷ്ഠയാക്കണം. ഈ സർക്കാരെന്നോ പൊതുസമൂഹമെന്നോ ഭരണപക്ഷമെന്നോ പ്രതിപക്ഷമെന്നോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്നോ പൊതുജനങ്ങളെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു നിന്നു പ്രതിരോധിക്കണം.

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ 65% കേസുകളും തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ്. നിലവിൽ ആക്ടീവായ പകുതി കേസുകളും തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലുണ്ടായ സ്ഥിതി മറ്റു പല ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.

ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ ക്യാംപെയ്നിലൂടെ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കലും മറ്റു സുരക്ഷാമാർഗങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയെങ്കിൽ അതിലും ഇപ്പോൾ കുറവു വന്നു. ജനപ്രതിനിധികൾക്കു രോഗം ബാധിക്കുന്നതു ഗൗരവമായി കാണണം. അവർ കർമനിരതരായി രംഗത്തുണ്ടാകേണ്ട ഘട്ടമാണിത്. എന്നാൽ, സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാകരുത്. ചില ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ പൊതു ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും അകലം പാലിക്കാതെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖത്തു തൊട്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു.

റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ട വയോജനങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നു കുശലം പറയുന്ന മറ്റൊരു ദൃശ്യവും കണ്ടു. ഇതൊക്കെ പിന്നീടാകാം. നേരിട്ടു വീടുകളിൽ ചെന്നു ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തും മറ്റും സൗഹൃദം പുതുക്കേണ്ട ഘട്ടമല്ല ഇത്. ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതും ഇടപെടേണ്ടതും പൊതുപ്രവർത്തകരാണ്– മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.

ചിലർ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചിലർ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും നിരീക്ഷകരെന്ന ലേബലിൽ വരുന്ന പലരും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ആ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവ സമ്പത്തുമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോരാട്ടത്തെ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും മറ്റും ഒരു വൈദഗ്ധ്യവും ഇല്ലാത്ത ചിലർ അശാസ്ത്രീയവും അബദ്ധജടിലവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആധികാരികമായി നടത്തുമ്പോൾ അതു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

