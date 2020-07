ഇന്നലെ കോവിഡ് മുക്തർ 968; കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് 885 പേർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് തീവ്രവ്യാപനത്തിനിടെ അൽപം ആശ്വാസമേകി 968 പേർക്കു രോഗമുക്തി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെ എണ്ണം ഇതിലും കുറവാണ്– 885.

അതേസമയം, പുതിയ കേസുകളിൽ 724 പേർക്കും സമ്പർക്കമാണു കാരണം; മൊത്തം കേസുകളിൽ 82%. ഇതിൽ 56 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തവുമല്ല. വിദേശത്തു നിന്നു വന്ന 64 പേരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വന്ന 68 പേരും പോസിറ്റീവ് ആയി. 24 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, തൃശൂരിലെ 4 അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ, ഒരു കെഎസ്‌സി ജീവനക്കാരൻ എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ 4 മരണങ്ങൾ സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ മൊത്തം മരണം 54. അതേസമയം, സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കാതെ 7 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: COVID-19: 885 new positive cases in Kerala on Friday, 968 recover