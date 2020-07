സ്വപ്നയുടെ ലോക്കറിൽ ഒരു കോടി രൂപ, ഒരു കിലോ സ്വർണം

കൊച്ചി ∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ 2 ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിൽ നിന്നായി 1.05 കോടി രൂപയും 982.5 ഗ്രാം (ഏകദേശം 123 പവൻ) സ്വർണാഭരണങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതായി എൻഐഎ ഡിവൈഎസ്പി സി. രാധാകൃഷ്ണപിള്ള കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിവാഹസമ്മാനം ലഭിച്ചതാണെന്നാണു സ്വപ്നയുടെ മൊഴി. ആദ്യ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5 കിലോഗ്രാം സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വീടുപണിക്കു കുറച്ചുവിറ്റെന്നും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവുകൾ സ്വപ്നയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സൈബർ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചശേഷം പ്രതികളെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. സ്വപ്നയെയും സന്ദീപ് നായരെയും എൻഐഎ കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 21 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: NIA found more than 1 cr rupees and gold from Swapna's bank locker