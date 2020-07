തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു സമ്പൂർണ ലോക്‌ഡൗൺ ഉടനില്ല. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. തിരക്കിട്ടു തീരുമാനം അരുതെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും അഭിപ്രായം ഉയർന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമായാൽ മേഖല തിരിച്ചു ലോക്ഡൗണിനുള്ള വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം പരിഗണനയിലുണ്ട്. കേരളത്തെ മൂന്നോ നാലോ മേഖലകളായി തിരിച്ച് ഓരോ മേഖല നിശ്ചിത ദിവസം അടച്ചുപൂട്ടുകയെന്നതാണു നിർദേശം. ഈ മേഖലയിലേക്കും പുറത്തേക്കും പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കും.

സർക്കാരിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതിയും ഈ നിർദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈയാഴ്ച എന്തായാലും ലോക്‌ഡൗൺ ഉണ്ടാവില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇതിനർഥമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് വ്യാപനമുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകളിലും ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലും നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കും.

English Summary: No need for a lockdown now: CM Pinarayi Vijayan on all party meet opinion