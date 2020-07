കോവിഡ് പടരുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് കണക്കുകൾ അപകടകരമായി വർധിച്ചു വരവേ, രോഗ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മു‍ൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം വരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ മാറ്റിവച്ച സ്ഥലംമാറ്റമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഡോക്ടർ മുതൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് വരെ, 30% ജീവനക്കാരെയെങ്കിലും സ്ഥലംമാറ്റം ബാധിക്കും.

പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് മാർച്ച് 3ന് ഉത്തരവിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന രോഗികളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇൗ മാസം 30 വരെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. അടുത്തമാസം 25ന് അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണു തീരുമാനം. സ്ഥലംമാറ്റം നടപ്പാവുന്നതോടെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്.

പിഎച്ച് സെന്ററുകളിലെ ഡോക്ടർമാർക്കാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രധാന ചുമതല. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിഭാഗം എന്നിവരാണു രോഗികളുടെ പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതും ആളുകളെ ക്വാറന്റീനിലാക്കുന്നതും ക്വാറന്റീൻ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും. സ്ഥലം മാറിയെത്തുന്നവർക്കു നാടും നാട്ടുകാരെയും പരിചയമില്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ നടത്തുമെന്നാണു ചോദ്യം.

English Summary: Transfer in health department in between covid spread