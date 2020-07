കോവിഡ് ഫലം ലഭിച്ചില്ല; സംസ്കാരം വൈകുന്നു

ആലപ്പുഴ ∙ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച എട്ടുപേരുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം ഇനിയും ലഭിച്ചില്ല. ഫലം വൈകുന്നത് സംസ്കാരം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. മോർച്ചറിയുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രതിസന്ധിയിൽ.

കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച കാട്ടൂർ സ്വദേശി മറിയാമ്മ, തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി ദീമോലി എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മറവു ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നലെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവാവിന്റെ പരിശോധനാഫലവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

16 ഫ്രീസറുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടു വരെ ഒഴിവുള്ളത്. 4 അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങളും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീമോലിയുടെ മൃതദേഹം ഫ്രീസറിൽ വച്ച ജീവനക്കാരനോടു നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ ആശുപത്രി അധികാരികൾ നിർദേശിച്ചു. ഇനി 2 ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് മോർച്ചറിയിൽ ജോലിക്കുള്ളത്. ജീവനക്കാർക്കു സുരക്ഷാ സംവിധാനം നൽകുന്നില്ലെന്നു പരാതിയുമുണ്ട്.

ദീമോലി ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരോടു നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ നിർദേശമില്ല. അവർ ഡ്യുട്ടിക്കെത്തുന്നതു മറ്റു ജീവനക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.

മൃതദേഹങ്ങൾ ഉടൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം: കലക്ടർ

ആശുപത്രികളിലുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി 2 ദിവസത്തിനകം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നു കലക്ടർ എ.അലക്‌സാണ്ടർ നിർദേശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ 2 ദിവസത്തിലേറെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചാൽ കലക്ടറെ അറിയിക്കണം.

തിരിച്ചറിയാത്തവ ഒഴികെയുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ 2 ദിവസത്തിലേറെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കരുത്. മൃതദേഹങ്ങളുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ച ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്താം. വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണു പരിശോധനയെങ്കിൽ സാംപിൾ പ്രത്യേകമായി നൽകി വേഗം ഫലം ലഭ്യമാക്കണം.

മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കാനോ സംസ്‌കരിക്കാനോ ആശുപത്രി അധികൃതർ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്നെങ്കിൽ ആർഡിഒ, തഹസിൽദാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പരിഹാരം കാണണം. ആർഡിഒ, തഹസിൽദാർമാർ, ഡിഎംഒ, മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ വി‍ഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണു കലക്ടറുടെ നിർദേശം.

