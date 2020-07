ഏഴ് മരണം കൂടി; എറണാകുളം 3, കോഴിക്കോട് 2, കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ ഒന്നുവീതം

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ 4 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ സർക്കാർ ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പുതുതായി 7 മരണം കൂടി. ഇവ കൂടി ചേർത്താൽ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് മരണം 61 ആകും.

മൂന്നു മരണങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കാക്കനാട് മുണ്ടംപാലം കരുണാലയത്തിലെ അന്തേവാസി നായരമ്പലം കടുങ്ങാശ്ശേരി മാനുവേലിപറമ്പിൽ ആനി ആന്റണി (76), കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആലുവ എടത്തല എവർഗ്രീൻ നഗർ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ബൈഹക്കി (59) എന്നിവർ ഇന്നലെ മരിച്ചു. ആലുവ മാറമ്പിള്ളി കുന്നത്ത് പരേതനായ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ബീപാത്തു (65) മരണശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവായി.‍

കോഴിക്കോട്ട് വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ച സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കൊളക്കാട്ടുതാഴംവയൽ വീട്ടിൽ റുഖിയാബി (67), പന്നിയങ്കര എംപി ഹൗസിൽ മുഹമ്മദ്കോയ (58) എന്നിവർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരുവർക്കും മറ്റു രോഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മുഹമ്മദ്കോയ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുമായിരുന്നു.

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച തമിഴ്നാട് തെങ്കാശി സ്വദേശി ദീമോളിയും (51) കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ചെങ്ങന്നൂർ ബഥേൽ ജംക്‌ഷനിലായിരുന്നു താമസം.

ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നെത്തി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയവെ വ്യാഴാഴ്ച തളർന്നുവീണു മരിച്ച കണ്ണൂർ പാട്യം കിഴക്കേ കതിരൂർ മറിയാസിൽ മുഹമ്മദിന്റെ (63) ഫലവും ഇന്നലെ പോസിറ്റീവായി. ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മരിച്ച കണ്ണൂർ വിളയാങ്കോട് വാവാട്ടുതടത്തിൽ അമൽ ജോ അജിയുടെ (19) ആന്റിജൻ പരിശോധനാഫലവും പോസിറ്റീവാണ്. എന്നാൽ അപകടമാണു മരണകാരണം.

English Summary: Seven more covid death in Kerala