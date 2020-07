ഐടി വകുപ്പിന് പിടി അങ്ങ് ഓസ്ട്രേലിയയിലും!

തിരുവനന്തപുരം ∙ വഴിവിട്ട നിയമനത്തിന്റെയും കൺസൽറ്റൻസി ഇടപാടുകളുടെയും പേരിൽ വിവാദത്തിൽ‌ പെട്ട സംസ്ഥാന ഐടി വകുപ്പിലേക്ക് വിവരാവകാശ അപേക്ഷകളുടെ പ്രവാഹം. എന്നാൽ, കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകളിൽ ഒരു പങ്ക് ചെല്ലുന്നതാകട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളിയുടെ ഇ-മെയിലിലേക്ക് ! വകുപ്പിന്റെ പേര് വിവര സാങ്കേതികം എന്നാണെങ്കിലും അപേക്ഷകൾ വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനാൽ അപേക്ഷകരിലേക്ക് ഒരു വിവരവും എത്തുന്നില്ല.

ഐടി വകുപ്പിന്റെ കൺസൽറ്റൻസി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കു മറുപടി വന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ്. കുര്യാക്കോസ് ഫിലിപ് എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : ‘‘നിങ്ങളുടെ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ നാളുകളായി ഐടി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ അപേക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല’’

തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് റൂട്ട് വെളിപ്പെട്ടത്. ഐടി വകുപ്പിനു ലഭിക്കുന്ന വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ വകുപ്പിനു കീഴിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറുപടി ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഇൗ മെയിൽ മുഖേന കൈമാറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ കീഴിലെ സിഡിറ്റിലേക്കും പോയി ഒരു പകർപ്പ്. സിഡിറ്റിലെ റജിസ്ട്രാർ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർക്ക് അയച്ചു. അദ്ദേഹം അത് തന്റെ കീഴിലെ കുര്യാക്കോസ് എന്ന ജീവനക്കാരനു മറുപടി തയാറാക്കുന്നതിനു കൈമാറി.

എന്നാൽ, ഇമെയിൽ വിലാസം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതു കാരണം മെയിൽ പോയത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കുര്യാക്കോസിന്. മാസങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ ഇമെയിൽ വിലാസം തെറ്റി അപേക്ഷകൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സി ഡിറ്റോ ഐടി വകുപ്പോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായും കുറ്റമറ്റ തരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്.

കൃഷി വകുപ്പിനെ കണ്ടു പഠിക്കൂ!

ഇതേ അപേക്ഷ തന്നെ കൃഷി വകുപ്പിനു നൽകിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ. 14നു കൃഷി വകുപ്പിൽ തപാൽ മുഖേന അപേക്ഷ കിട്ടി. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ പി. ജയകുമാരി 16നു മറുപടി തയാറാക്കി. തപാൽ വഴി അയച്ചാലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനായി അന്നു തന്നെ ഇ-മെയിൽ മുഖേന അപേക്ഷകനു മറുപടി അയച്ചു. ഒരു മാസത്തിനകം മറുപടി നൽകിയാൽ മതിയെന്നു നിയമം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ജയകുമാരി എടുത്തത് വെറും 2 ദിവസം. കൃഷിയാണു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സാങ്കേതികതയിൽ മുന്നിലാണ് ഇൗ വകുപ്പ്.

English Summary: Applications sent to IT department wrongly reaching keralite in Australia