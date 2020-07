കോവിഡ്: 5 മരണം കൂടി; രണ്ടെണ്ണം സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 5 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ. രണ്ടെണ്ണം സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യ 59; അനൗദ്യോഗിക കണക്ക് 66. ഇതിനു പുറമേ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് എന്നു കണ്ടെത്തിയ സ്ത്രീയും മരിച്ചു.

കാസർകോട് പടന്നക്കാട് നാലു പുരപ്പാട്ടിൽ എൻ.പി. നഫീസ (64), പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് പയ്യലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ജലി (40), കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കൊളക്കാട്ടുതാഴംവയൽ വീട്ടിൽ റുഖിയാബി (67), പന്നിയങ്കര എംപി ഹൗസിൽ മുഹമ്മദ്കോയ (58), എറണാകുളം നായരമ്പലം കടുങ്ങാശ്ശേരി മാനുവേലിപറമ്പിൽ ആനി ആന്റണി (76) എന്നിവരുടെ മരണം സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. റുഖിയാബിയുടെയും മുഹമ്മദ് കോയയുടെയും ആനി ആന്റണിയുടെയും മരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ശ്വാസംമുട്ടലിനു ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച ചുങ്കം സിഎംഎസ് കോളജ് ഭാഗം നടുമാലിൽ ഔസേഫ് ജോർജും (83) കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു കണ്ടെത്തി. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് മരണമാണിത്.

ആലുവ വാഴക്കുളം കാവലഞ്ചേരി ചെല്ലപ്പൻ (72), കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി തളിയിൽ ബഷീർ (53) എന്നിവരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ശേഷം മരിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നു നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ മരിച്ച കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പാറക്കണ്ടി വീട്ടിൽ ലൈല (61) ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവായി.

