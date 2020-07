സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒഴിയാനാകില്ല; കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി നിർബന്ധം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജില്ലാതലത്തിൽ ഏതു വകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നിയോഗിക്കാൻ കലക്ടർമാരെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് ഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ സേവനത്തിന് ആവശ്യത്തിനു ജീവനക്കാരില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ ലഭ്യമാക്കാനും വാഹനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും ദുരന്തനിവാരണ മാനേജ്മെന്റ് നിയമത്തിലെ 33–ാം വകുപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാല സേവന പട്ടികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വാഹനങ്ങളെയും പൂർണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും അതതു വകുപ്പുകൾ നിർബന്ധമായും ഇതു പാലിക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും സ്റ്റേറ്റ് റിലീഫ് കമ്മിഷണറുമായ ഡോ. എ. ജയതിലക് കലക്ടർമാർക്കു നൽകിയ നിർദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. നിർദേശം ലംഘിച്ചാൽ ദുരന്തനിവാരണ മാനേജ്മെന്റ് നിയമത്തിലെ 51(ബി) വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിഴയോ ഒരു വർഷം വരെ തടവോ രണ്ടും ചേർന്നതോ ആണു ശിക്ഷ.

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കീഴിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നു ജീവനക്കാരെ വിട്ടുനൽകാൻ അതതു തദ്ദേശസ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പലരും നിസ്സഹകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു ദുരന്തനിവാരണച്ചട്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കാനും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റും കലക്ടർമാർക്കു മുൻപേ തന്നെ അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ നിലയിൽ അതു പ്രയോഗിക്കാറില്ല.

കൃഷി ഓഫിസർമാർക്ക് ഇളവു തേടി മന്ത്രി

കൃഷി ഓഫിസർമാരെ ഫസ്റ്റ്‌ ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ നിയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തദ്ദേശ വകുപ്പു മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീനു കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ കത്ത് നൽകി. ‘സുഭിക്ഷ കേരളം’ പദ്ധതി യെ ബാധിക്കുമെന്നാണു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: No excuse for government employess from covid duty