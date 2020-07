മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് ജാഗ്രതക്കുറവ്: സിപിഎം

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ ജാഗ്രതക്കുറവു വ്യക്തമെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ (പിബി) വിലയിരുത്തി. വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിനുശേഷം വിശദമായ പരിശോധനയാവാമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്കിടെ (സിസി) ചേർന്ന പിബി തീരുമാനിച്ചു.

ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പിഴവാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പിബിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശദീകരിച്ചതായി പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സിസിയിൽ വലിയ ചർച്ചയായില്ലെന്നാണ് സൂചന. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം സംസാരിച്ച എ. വിജയരാഘവനും മറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ നിലപാടിനെയും സമീപനരീതിയെയും ന്യായീകരിച്ചു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു സംസാരിച്ച ചിലർ പാർട്ടിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ശക്തികേന്ദ്രത്തിൽ വിവാദങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിൽ ആശങ്ക വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, സ്വർണക്കടത്തു കേസിനെയുൾപ്പെടെ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശക്തമായി നേരിടണമെന്നാണ് തീരുമാനം. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബിജെപി യുഡിഎഫിനെ സഹായിച്ചെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മറിച്ചാണു സംഭവിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ വീണ്ടും പാർട്ടി പ്രതിനിധി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ വീണ്ടും സിപിഎം പ്രതിനിധിയെ നിയമിക്കാൻ ധാരണ. സിപിഎം ഭരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലേതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി എം.വി. ജയരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭരണതലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ കണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയരാജൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പോയ ശേഷം ആ ചുമതലയിൽ ആരുമില്ല.

English Summary: Fault in caution by chief minister's office says cpm