രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നു; ദീർഘകാല പദ്ധതി രൂപീകരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പല കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകളിലും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോതു കൂടി വരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണവും ഏറിവരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം ഇനിയും വർധിക്കും. കോവിഡ് പ്രതിരോധം ഏതാനും നാളുകളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ദീർഘകാല പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഇനിയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ രോഗവ്യാപനത്തിനു കാരണക്കാരാകുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.

ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളെ സിഎഫ്എൽടിസികളിൽ നിയോഗിക്കും. ഇവർക്കു താമസസൗകര്യവും മറ്റും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുക്കും. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈകുന്നുണ്ട്. ഫലം 24 മണിക്കൂറിനകം നൽകണമെന്നു നിർദേശം നൽകി. മരിച്ചവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം എത്രയും വേഗം നൽകണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

