ഫൈസലിനും റബിൻസിനുമെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റിന് അപേക്ഷ

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കയ്പമംഗലം സ്വദേശി ഫൈസൽ ഫരീദ്, മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി റബിൻസ് ഹമീദ് എന്നിവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ്് വിഭാഗം സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ഇരുവരെയും പ്രതികളാക്കി പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കെ.ടി. റമീസിന്റെ കസ്റ്റഡി 3 ദിവസം നീട്ടണമെന്ന അപേക്ഷ കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. കേസിലെ പ്രതികളായ ജലാൽ മുഹമ്മദ്, പി. മുഹമ്മദ് ഷാഫി, പി.ടി. അബ്ദു എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നു കോടതിയിൽ കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 10 പ്രതികളെ വേണമെന്നായിരുന്നു അപേക്ഷയിലെങ്കിലും 3 പേരെ മതിയെന്നു പിന്നീട് അറിയിച്ചു. റമീസിന്റെ അറസ്റ്റിന് കോടതി അനുമതി നൽകി.

