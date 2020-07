കോട്ടയം ∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം മുട്ടമ്പലത്തെ നഗരസഭാ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതു തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ബിജെപി കൗൺസിലർ ടി.എൻ. ഹരികുമാർ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടാലറിയുന്ന 30 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

അനധികൃതമായി കൂട്ടം കൂടുക, മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക, കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണു കേസ്. പ്രതിഷേധ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണു കേസെടുത്തത്.

മുൻ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരൻ ചുങ്കം സിഎംഎസ് കോളജ് ഭാഗം നടുമാലിൽ ഔസേഫ് ജോർജിന്റെ (83) സംസ്കാരമാണു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നു വൈകിയത്. ആദ്യം പിന്തിരിഞ്ഞ ജില്ലാ ഭരണകൂടം, രാത്രി വൈകി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ച്, മുട്ടമ്പലത്തു തന്നെ സംസ്കാരം നടത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Police Case Against BJP Councillor and 30 others