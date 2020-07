തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ട്രഷറി നിയന്ത്രണമില്ല

പാലക്കാട് ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നു പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. മറ്റു വകുപ്പുകൾക്കു നിയന്ത്രണം തുടരും. പ്രഥമ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ (കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ – സിഎഫ്എൽടി) ഒരുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നടപ്പാക്കാൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. സിഎഫ്എൽടിയുടെ നടത്തിപ്പിനു മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കും. രേ‍ാഗവ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ചു ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച്, മേലധികാരിയുടെ അനുമതിയേ‍ാടെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടിയന്തര പദ്ധതികൾ തയാറാക്കണം.

100 കിടക്കകളുള്ള പ്രഥമ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും മരുന്നും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങുന്നതും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. പെ‍ാതുവിഭാഗം, തനത്, വികസന ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നു പണം ചെലവഴിക്കാം. വരുമാനം കുറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്നു പണം അനുവദിക്കും.

തദ്ദേശസ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകരെ പ്രാദേശികമായി നിയമിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ നിർദേശമെങ്കിലും ഇതിലെ അശാസ്ത്രീയതയും പ്രായേ‍ാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സംഘടന ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയതേ‍ാടെ നിയമനം ആരേ‍ാഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാക്കി. എംബിബിഎസ്, നഴ്സിങ് കേ‍ാഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയവരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കാമെന്നു സംഘടന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, യേ‍ാഗ്യതയുള്ള പലരും ജേ‍ാലിക്കു ചേരാൻ മടിക്കുന്നതായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും പറയുന്നു.

English Summary: No treasury restriction for local self governments