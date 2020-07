പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡിക്കായി 3 ഏജൻസികൾ

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡിക്കായി ഒരേസമയം 3 അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ. എൻഐഎക്കും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവിനും പുറമേ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്വപ്ന, സന്ദീപ് എന്നീ പ്രധാന പ്രതികൾ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിലായതിനാൽ കസ്റ്റംസിന് ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 24ന് ജില്ലാ ജയിലിലെത്തി ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കസ്റ്റംസ് ഇന്നലെയാണു സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതിയിൽ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയത്.

ഇതിനിടെ, ഇഡിയും സ്വപ്ന, സന്ദീപ്, സരിത് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് 22ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു.

കേസിനു തുടക്കമിട്ട കസ്റ്റംസിന് സന്ദീപ്, സ്വപ്ന എന്നിവരുടെ കസ്റ്റഡി ഇതുവരെ ലഭിക്കാതിരുന്നതു സമ്മർദമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയാൽ, കസ്റ്റംസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീളും. ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്പിക്കാനുളള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വപ്ന, സന്ദീപ് എന്നിവർക്കൊപ്പമിരുത്തി റമീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇയാളുടെ കസ്റ്റഡി 3 ദിവസം നീട്ടാൻ കസ്റ്റംസ് ഇന്നലെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ‌റമീസിനെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ പ്രധാന പങ്ക് റമീസിനുണ്ടെന്നാണ് എൻഐഎ റിപ്പോർട്ട്. എൻഐഎയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായ ശേഷം റമീസിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല.

