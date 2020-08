1083 പേർ കൂടി പോസിറ്റീവ്; സമ്പർക്കം 902, ഉറവിടമറിയാതെ 71 പേർ, മൂന്നു മരണം കൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 1083 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമ്പർക്ക ബാധിതർ 902. ഉറവിടമറിയാത്തവർ 71. കോവിഡ് ബാധിതരിൽ 51 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 64 പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. 16 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു. കോവിഡ് മുക്തർ 1021. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇന്നലെയും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതർ; 242 പേർ. ഇതിൽ 237 പേർക്കും സമ്പർക്കം വഴിയാണ്.

3 പേരുടെ മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ മാസം ഒന്നിന് മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം കല്ലിയൂർ സ്വദേശി ജയനാനന്ദൻ (53), കോഴിക്കോട് പെരുവയൽ സ്വദേശി രാജേഷ് (45), രണ്ടിനു മരിച്ച എറണാകുളം കുട്ടമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗോപി (69) എന്നിവർക്കാണ് ആലപ്പുഴ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിൽ നടത്തിയ സാംപിൾ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണം 87 ആയി.

English Summary: COVID-19: 1,083 new positive cases in Kerala on Tuesday, 1,021 recover