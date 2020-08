അഫ്ഗാനിലെ ജയിൽ ആക്രമണം: ഐഎസ് സംഘത്തിൽ മലയാളി ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജലാലാബാദിലുള്ള ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം നടത്തിയ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐഎസ്) ഭീകരരിൽ മലയാളിയുമുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ നിഗമനം. ആക്രമണം നടത്തിയ 10 അംഗ സംഘത്തിലൊരാൾ കാസർകോ‍ട് പടന്ന കല്ലുകെട്ടിയ പുരയിൽ ഇജാസ് (36) ആണെന്നാണു സൂചന. ഭീകരരുടെ ചിത്രം ഐഎസ് പുറത്തുവിട്ടപ്പോഴാണ് ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 10 ഭീകരരെയും വധിച്ചതായി അഫ്ഗാൻ സേനാ മേധാവി ജനറൽ യാസിൻ സിയ അറിയിച്ചു.

ഐഎസിൽ ചേരാൻ 2016 മേയിൽ ഇന്ത്യ വിട്ട ഇജാസിനെതിരെ ഇന്റർപോളിന്റെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടിസ് നിലവിലുണ്ട്. ഇന്റർപോൾ രേഖകൾ പ്രകാരം അഫ്ഗാൻ, ഇറാഖ്, സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇയാൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 സെപ്റ്റംബർ 29 നു കൊച്ചിയിലെ എൻഐഎ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

ഐഎസ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രത്തിൽ മുഖം മറച്ച നിലയിലാണ് ഭീകരരുള്ളത്. ചിത്രത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ അവരിലൊരാൾ ഇജാസ് തന്നെയാണെന്നു വ്യക്തമാണെന്നും അന്തിമ സ്ഥിരീകരണത്തിന് അഫ്ഗാൻ സേനയുടെ സഹായത്തോടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തിയേക്കുമെന്നും ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സംഘത്തിൽ 3 പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ഭീകരാക്രമണത്തിനു ശേഷം പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദരേഖയിൽ ഐഎസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 3 വീതം അഫ്ഗാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളും ഒരു പാക്കിസ്ഥാനിയുമാണ് സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ. ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഐഎസ് ഭീകരരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളടക്കം 29 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിലാണു ഭീകരരെ വധിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുള്ളതിനാൽ, ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലെ സിഖ് ഗുരുദ്വാരയിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഐഎസ് നടത്തിയ ചാവേറാക്രമണത്തിൽ കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മുഹ്‌സിനെ പ്രതിചേർത്ത് എൻഐഎ കേസെടുത്തിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുപയോഗിച്ചാണ് എൻഐഎ കേസെടുത്തത്.

English summary: IS member from Kerala behind Afghan prison attack