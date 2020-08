ബിജുലാലിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ അനുമതി തേടി

തിരുവനന്തപുരം∙ വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നു 2 കോടി രൂപ തട്ടിയ സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് എം.ആർ.ബിജുലാലിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാർ പിഎസ്‍സിയുടെയും നിയമ വകുപ്പിന്റെയും അനുമതി തേടി. ഇതു കൂടി വാങ്ങിയ ശേഷമാകും പിരിച്ചുവിടൽ ഉത്തരവിറക്കുകയെന്നു ധനവകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 311 ആണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ജോലിക്കു സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. അതിലെ നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു നോട്ടിസ് നൽകിയും അന്വേഷണം നടത്തിയുമാണ് ഒരാളെ സർവീസിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിടേണ്ടത്.

എന്നാൽ 331 ലെ 2 എ, 2 ബി, 2 സി ഉപവകുപ്പുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിനെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ നോട്ടിസ് പോലും നൽകാതെ പിരിച്ചുവിടാം. ഇതിൽ 311-2 സി ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ബിജുലാലിനെ പിരിച്ചുവിടാമെന്നാണു സർക്കാരിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമോപദേശം. ഇതു നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും പൊലീസ് അന്വേഷണ ശേഷം കോടതി വിധി ബിജുലാലിന് അനുകൂലമായി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു തിരികെ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും കഴിയും.

