പോസിറ്റീവ് ആയാലും എല്ലാം കോവിഡ് മരണമല്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ എല്ലാ മരണവും കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കില്ലെന്ന് വീണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അംഗീകാരമുള്ള മാർഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മരണപ്പട്ടിക തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് മൂർഛിച്ച് അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തി മരിക്കുന്നതു മാത്രമേ കോവിഡ് മരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകൂ.

കോവിഡ് സംശയിക്കുന്ന സമയത്താണ് മരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾത്തന്നെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ല. വിദഗ്ധ പരിശോധനയും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന സമിതി പരിശോധിച്ചാണു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഗുരുതര രോഗമുള്ളയാൾ അതു മൂർഛിച്ചു മരണമടഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണെങ്കിൽ പോലും കോവിഡ് മരണത്തിൽപെടില്ല. അതേസമയം, പ്രായാധിക്യവും മറ്റു രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് മൂലം മറ്റവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചു മരിച്ചാൽ കോവിഡ് മരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചാൽ ഉടൻ സാംപിളുകൾ പരിശോധിക്കും. മരിച്ച നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചാലും മരണത്തിൽ ഡോക്ടർക്കു സംശയം തോന്നിയാലും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും. കാലതാമസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജീൻ എക്സ്പർട്ട് ടെസ്റ്റോ ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റോ നടത്തിയാണു മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവാണെന്നു കരുതി എല്ലായ്പോഴും പോസിറ്റീവാകണമെന്നില്ല. കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്നു പറഞ്ഞേ ആശുപത്രിയിൽനിന്നു മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കൂ. ഇത്തരം മൃതദേഹങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചാകും സംസ്‌കരിക്കുക. അതേസമയം, മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നെടുത്ത സാംപിൾ ആലപ്പുഴയിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി യൂണിറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഫലവും ആശുപത്രി നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും വിലയിരുത്തിയാണു കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മരണം അന്നുതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലോ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പിലോ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കോവിഡ് മരണം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും മന്ത്രി ശൈലജ പറഞ്ഞു.

