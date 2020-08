കോവിഡ് മരണം: സർക്കാർ നിലപാട് ‌ശരിയല്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരമാണെന്ന സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ശരിയല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചാൽ അതു കോവിഡ് കണക്കിൽപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയോ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം നടപടികൾ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മുൻപേയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ കണക്കിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും മാർഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു കോവിഡ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചു വിശകലനം നടത്തുന്ന ഡോ.എൻ.എം. അരുൺ പറയുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടേത് അപകടമരണമോ ആത്മഹത്യയോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് മൂലമുള്ളതായി കണക്കാക്കണം എന്നു തന്നെയാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്.

മരിച്ച നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചവരിൽ മാത്രമേ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുള്ളൂ. കോവിഡ് ബാധിതർ മരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നതും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേരുന്നതും മറ്റെവിടെയും നിലവിലില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

English Summary: Government stand not right regarding covid death says experts