നിർദിഷ്ട കപ്പൽപ്പാത രാജ്യാന്തര ചാർട്ടുകളിൽ ഇല്ല

കൊല്ലം ∙ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഈ മാസം ഒന്നിനു നിലവിൽ വരുമെന്നു കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ കപ്പൽപ്പാത (ട്രാഫിക് സെപ്പറേഷൻ സ്കീം) രാജ്യാന്തര കപ്പൽ ചാർട്ടുകളിൽ ഇതുവരെ ഇടംപിടിച്ചില്ല. നിർദിഷ്ടപാത കൊല്ലം ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യസങ്കേതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും എംപിമാരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

ജൂലൈ 2നു പുറത്തിറക്കിയ മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിങ് നോട്ടിസിലൂടെയാണു (എംഎസ് നോട്ടിസ്- 11/2020) കപ്പൽപ്പാത സംബന്ധിച്ചു ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നിനു നിലവിൽ വരുന്ന പുതിയ പാതയുടെ രേഖാചിത്രം ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു നോട്ടിസ്. എന്നാൽ, ചരക്കുകപ്പലുകൾ ഭൂരിഭാഗവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് അഡ്മിറൽറ്റി നോട്ടിക്കൽ ചാർട്ടിൽ ഇത് ഉൾപ്പെട്ടാലേ കപ്പലുകൾ ഈ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. ഫലത്തിൽ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിലായിട്ടില്ല.

കപ്പൽപ്പാത തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു രണ്ടാമതും നിവേദനം നൽകിയതായി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു.

