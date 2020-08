പ്ലസ് വൺ സീറ്റിൽ 10–20% വർധന; മലബാറിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ പ്ലസ് വൺ കോഴ്സുകളിൽ 10– 20% സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ 20% വീതവും മറ്റു ജില്ലകളിൽ 10% വീതവുമാണു വർധന.

വർധിപ്പിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഏകജാലക പ്രക്രിയ മുഖേനയായിരിക്കും പ്രവേശനം. അൺ എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾക്കു വർധന ബാധകമല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു സീറ്റ് വർധന. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്നവരും ഇത്തവണ അപേക്ഷിക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Ten to twenty percent increase in plus one seats